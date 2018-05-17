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17.05.18 17:52
Эвакуированные из-за взрывов жители бывшего военного городка в удмуртском Пугачево начали возвращаться в свои квартиры
"Мы открыли военный городок, территорию жилой зоны. Люди возвратились в свои квартиры", - сказал С.Юрин.
Он отметил, что не все жители еще вернулись в свои дома, потому что некоторые пока находятся за пределами населенного пункта.
"Сейчас обходят комиссии, специалисты, подключено электричество, подана вода, в настоящее время проводятся работы по подключению газа. После актирования и проверки всех квартир газ будет тоже подан", - добавил С.Юрин.
Ранее сообщалось, что жителям была предоставлена возможность зайти в свои квартиры, чтобы взять необходимые вещи, в сопровождении сотрудников полиции. При этом жителям выдавали бронежилеты и каски.
Власти Удмуртии заявляли о намерении заселить людей до вечера 17 мая.
Днем 16 мая на территории бывшей военной части у поселка Пугачево началась детонация неразорвавшихся снарядов. Пожарные остановили распространение огня. Пострадавших нет. Проведена эвакуация порядка 1400 из бывшего военного городка. Местные власти призвали население сохранять спокойствие.
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