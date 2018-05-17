Эвакуированные из-за взрывов жители бывшего военного городка в удмуртском Пугачево начали возвращаться в свои квартиры

17.05.18 17:52

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

17 мая. Interfax-Russia.ru - Жители бывшего военного городка в поселке Пугачево, эвакуированные после взрывов, начали возвращаться в свои квартиры, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин.

"Мы открыли военный городок, территорию жилой зоны. Люди возвратились в свои квартиры", - сказал С.Юрин.

Он отметил, что не все жители еще вернулись в свои дома, потому что некоторые пока находятся за пределами населенного пункта.

"Сейчас обходят комиссии, специалисты, подключено электричество, подана вода, в настоящее время проводятся работы по подключению газа. После актирования и проверки всех квартир газ будет тоже подан", - добавил С.Юрин.

Ранее сообщалось, что жителям была предоставлена возможность зайти в свои квартиры, чтобы взять необходимые вещи, в сопровождении сотрудников полиции. При этом жителям выдавали бронежилеты и каски.

Власти Удмуртии заявляли о намерении заселить людей до вечера 17 мая.

Днем 16 мая на территории бывшей военной части у поселка Пугачево началась детонация неразорвавшихся снарядов. Пожарные остановили распространение огня. Пострадавших нет. Проведена эвакуация порядка 1400 из бывшего военного городка. Местные власти призвали население сохранять спокойствие.