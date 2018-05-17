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Большинство контрактов в рамках ГОЗ на 2018 год уже заключено - Путин

© РИА Новости. Алексей Никольский
17 мая. Interfax-Russia.ru - Большинство контрактов в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2018 год заключены, на эти цели Минобороны выделено 1,5 трлн рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"В 2018 году по линии Минобороны на ГОЗ выделено почти полтора триллиона рублей. Эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально. Большинство контрактов уже заключено", - сказал президент на совещании, посвященном выполнению Гособоронзаказа.

В.Путин предложил участникам совещания проанализировать, "насколько качественно и в срок выполняют задания ГОЗ предприятия оборонно-промышленного комплекса, какие проблемы здесь существуют".

При этом он обратил внимание на "масштаб работы и сложность поставленных задач".

Глава государства также подчеркнул, что на исполнителях ГОЗ лежит персональная ответственность за сроки и качество выполнения контрактов.

"Обращаю внимание: на всех исполнителях лежит персональная ответственность - строго соблюдать как сроки изготовления оружия и техники, так и утвержденный график поставок", - сказал президент.

В.Путин отметил, что необходимо "подержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота".

Президент также сообщил, что в рамках ГОЗ в армию поступят зенитные ракетные системы С-400 и комплексы "Панцирь-СМ".

"Продолжится перевооружение зенитных ракетных частей на новейшие системы С-400 и комплексы "Панцирь-СМ". Прошу командующего Воздушно-космическими силами и руководителей ведущих предприятий ОПК в авиационной и ракетно-космической областях подробно доложить сегодня, как решаются поставленные задачи, все ли идет по плану", - сказал он.

Среди приоритетов, по словам главы государства, остается продолжение разработок перспективных систем вооружений, которые должны превосходить лучшие зарубежные образцы.

"Ждем от конструкторских бюро и НИИ прорывных нестандартных, эффективных, технологических и инженерных решений, которые в том числе позволят сократить время и затраты на создание и внедрение нового оружия, естественно, при росте его качества", - добавил В.Путин.

По словам президента, особое внимание в рамках ГОЗ будет уделено воздушно-космическим силам, в том числе средствам ПВО/ПРО, космическим системам.

"Как и прежде, самое серьезное внимание Воздушно-космическим силам. Это касается всех составляющий - и авиатехники, и средств ПВО, ПРО, и, конечно, космических систем, в том числе предназначенных для обеспечения связи, навигации и различных видов разведки", - сказал В.Путин.

Он, в частности, сообщил, что "в авиационные части должны поступить новые самолеты оперативно-тактической авиации - Су-34, Су-35С, Су-30СМ, а также современные ударные вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ка-52".

Глава государства уточнил, что в рамках ГОЗ ВС РФ должны получить десятки новых самолетов, 10 боевых надводных кораблей и 14 космических комплексов.

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