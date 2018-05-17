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17.05.18 18:03
Большинство контрактов в рамках ГОЗ на 2018 год уже заключено - Путин
"В 2018 году по линии Минобороны на ГОЗ выделено почти полтора триллиона рублей. Эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально. Большинство контрактов уже заключено", - сказал президент на совещании, посвященном выполнению Гособоронзаказа.
В.Путин предложил участникам совещания проанализировать, "насколько качественно и в срок выполняют задания ГОЗ предприятия оборонно-промышленного комплекса, какие проблемы здесь существуют".
При этом он обратил внимание на "масштаб работы и сложность поставленных задач".
Глава государства также подчеркнул, что на исполнителях ГОЗ лежит персональная ответственность за сроки и качество выполнения контрактов.
"Обращаю внимание: на всех исполнителях лежит персональная ответственность - строго соблюдать как сроки изготовления оружия и техники, так и утвержденный график поставок", - сказал президент.
В.Путин отметил, что необходимо "подержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота".
Президент также сообщил, что в рамках ГОЗ в армию поступят зенитные ракетные системы С-400 и комплексы "Панцирь-СМ".
"Продолжится перевооружение зенитных ракетных частей на новейшие системы С-400 и комплексы "Панцирь-СМ". Прошу командующего Воздушно-космическими силами и руководителей ведущих предприятий ОПК в авиационной и ракетно-космической областях подробно доложить сегодня, как решаются поставленные задачи, все ли идет по плану", - сказал он.
Среди приоритетов, по словам главы государства, остается продолжение разработок перспективных систем вооружений, которые должны превосходить лучшие зарубежные образцы.
"Ждем от конструкторских бюро и НИИ прорывных нестандартных, эффективных, технологических и инженерных решений, которые в том числе позволят сократить время и затраты на создание и внедрение нового оружия, естественно, при росте его качества", - добавил В.Путин.
По словам президента, особое внимание в рамках ГОЗ будет уделено воздушно-космическим силам, в том числе средствам ПВО/ПРО, космическим системам.
"Как и прежде, самое серьезное внимание Воздушно-космическим силам. Это касается всех составляющий - и авиатехники, и средств ПВО, ПРО, и, конечно, космических систем, в том числе предназначенных для обеспечения связи, навигации и различных видов разведки", - сказал В.Путин.
Он, в частности, сообщил, что "в авиационные части должны поступить новые самолеты оперативно-тактической авиации - Су-34, Су-35С, Су-30СМ, а также современные ударные вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ка-52".
Глава государства уточнил, что в рамках ГОЗ ВС РФ должны получить десятки новых самолетов, 10 боевых надводных кораблей и 14 космических комплексов.
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