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17.05.18 18:16
Предполагаемый участник ИГ, чьи родственники незаконно воюют в Сирии, задержан в Ленобласти
17 мая. Interfax-Russia.ru - Пограничники задержали в Ленинградской области предполагаемого члена запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", родственники которого воюют в Сирии в составе незаконных формирований.
Как сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ, 16 мая пограничники вместе с полицейскими задержали в Выборгском районе Ленинградской области выходца одной из среднеазиатских стран.
Мужчина находился в международном розыске за совершение преступлений террористической и экстремистской направленности. Он несколько лет скрывался на территории России, меняя места жительства и трудоустройства.
"Установлено, что несколько родственников задержанного лица в настоящий момент находятся на территории Сирийской Арабской Республики и принимают участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований. По информации органов безопасности иностранного государства, задержанный гражданин некоторое время назад был завербован в ряды запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"", - говорится в сообщении управления.
Для дальнейшего разбирательства мужчина передан полицейским.
Мм ис
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