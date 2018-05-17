Предполагаемый участник ИГ, чьи родственники незаконно воюют в Сирии, задержан в Ленобласти

17.05.18 18:16

© РИА Новости. Сергей Венявский

17 мая. Interfax-Russia.ru - Пограничники задержали в Ленинградской области предполагаемого члена запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", родственники которого воюют в Сирии в составе незаконных формирований.

Как сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ, 16 мая пограничники вместе с полицейскими задержали в Выборгском районе Ленинградской области выходца одной из среднеазиатских стран.

Мужчина находился в международном розыске за совершение преступлений террористической и экстремистской направленности. Он несколько лет скрывался на территории России, меняя места жительства и трудоустройства.

"Установлено, что несколько родственников задержанного лица в настоящий момент находятся на территории Сирийской Арабской Республики и принимают участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований. По информации органов безопасности иностранного государства, задержанный гражданин некоторое время назад был завербован в ряды запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"", - говорится в сообщении управления.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан полицейским.

Мм ис