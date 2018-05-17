Инвесторы вложат 9 млрд руб. в ТОСЭР "Ефремов" в Тульской области

17.05.18 18:18

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 мая. Interfax-Russia.ru - Объемы инвестиций резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Ефремов" в Тульской области составят порядка 9 млрд рублей, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на главу Ефремовской горадминистрации Сергея Балтабаева.

"Есть три резидента, которые будут строить четыре завода. Общий объем инвестиций составит около 9 млрд рублей. Кроме того, администрация готовит презентацию муниципалитета, чтобы представить социально-экономический потенциал на Петербургском международном экономическом форуме в мае этого года", - сказал С.Балтабаев.

Наличие статуса ТОСЭР предполагает комплексный подход к развитию инфраструктуры городского округа, благоустройство территорий. С.Балтабаев отметил, что в этом году за счет средств дорожного фонда заключен муниципальный контракт на ремонт девяти автодорог на 34 млн рублей.

"Совместно с министерством экономического развития региона, Корпорацией развития Тульской области необходимо в полном объеме выполнить взятые обязательства по привлечению резидентов на ТОСЭР и созданию рабочих мест", - подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.

Ранее сообщалось, что резидентами ТОСЭР "Ефремов" планируют стать "Кубаньмасло-ЕМЗ", "Промбит" и "Медхимпром".

Так, фирма "Кубаньмасло-ЕМЗ" планирует построить завод по переработке сои и рапса. Компания "Промбит" намерена открыть производство аминокислот для пищевой промышленности. Компания "Медхимпром" создает производство медицинских изделий.

Правительство РФ 16 марта подписало постановление о создании ТОСЭР в моногороде Ефремов Тульской области. Резиденты ТОСЭР смогут пользоваться льготами по земельному, имущественному налогу и налогу на прибыль, а также иметь пониженные ставки по страховым взносам. Кроме того, они имеют право получить поддержку на строительство инфраструктуры и займы от фондов моногородов.

Кроме того, ТОСЭР позволяет уже существующим предприятиям встраиваться в цепочки резидентов.

чег со