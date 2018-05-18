Землетрясение разбудило жителей Южных Курил

18.05.18 06:15

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 мая. Interfax-Russia.ru - Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано рано утром (по местному времени) в пятницу в северо-западной части Тихого океана возле восточного побережья японского о.Хоккайдо и недалеко от Южных Курил, входящих в одну область с островом, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН.

Землетрясение произошло в 05:42 по сахалинскому времени (21:42 мск) с эпицентром в 157 км южнее города Южно-Курильска (о.Кунашир, Южные Курилы Сахалинской области) на глубине 18 км.

"По предварительным данным, сейсмическое событие ощутили в поселке Малокурильское на о.Шикотан (Южные Курилы) силой до трех баллов, раскачивались висящие предметы", - рассказал собеседник агентства.

Тревога цунами не объявлялась, разрушений нет.

"По уточненным данным, землетрясение силой до четырех баллов также ощутили на о. Кунашир в населенных пунктах - Южно-Курильск, Головнино, Лагунное, Горячий Пляж. Люди проснулись от подземного толчка, в домах раскачивались висящие предметы", - добавили в Сахалинском филиале ЕГС РАН.