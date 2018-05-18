В Корее в 2018 году пройдет Первый Российско-Корейский форум регионального сотрудничества

18.05.18 06:37

© РИА Новости. Владимир Астапкович

18 мая. Interfax-Russia.ru - Первый Российско-Корейский форум регионального сотрудничества пройдет в 2018 году в Республике Корея, второй планируется провести в Приморье, сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков в ходе 12-ого заседания Российско-Корейского подкомитета по Дальнему Востоку и Сибири.

"Было принято решение, что первый форум пройдет в 2018 году в Республике Корея, чтобы интенсифицировать сотрудничество не только между правительствами регионов, но и между предпринимателями. В нем примут участие все регионы Дальнего Востока. Мы предлагаем, чтобы второй форум прошел в Приморском крае. Для нас очень важно, чтобы этот форум был насыщен конкретной экономической повесткой, способствовал росту взаимной торговли и увеличению количества совместных инвестиционных проектов", - заявил А.Крутиков, которого цитирует пресс-служба Минвостокразвития.

К работе форума могут быть привлечены торгово-промышленные палаты, внешнеторговые ассоциации, предприятия малого и среднего бизнеса.

Предполагается, что местом проведения станут по очереди регионы Республики Корея и Дальнего Востока России.

По словам А.Крутикова, проработка такого межрегионального механизма взаимодействия двух стран завершена и документ планируется к подписанию в рамках предстоящего 17-го Заседания совместной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству между РФ и Республикой Корея, которая состоится 7 июня в Сеуле.

Председатель корейской части Подкомиссии, заместитель министра иностранных дел Республики Корея Юн Сун Гу отметил особую важность проведение форума между регионами.