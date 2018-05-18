Более 200 подворий подтоплено на реке Лена в результате паводка

18.05.18 06:46

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 мая. Interfax-Russia.ru - Всего подтоплены 224 дворовых территорий в Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах Якутии и в селе Табага (пригород Якутска), сообщает в пятницу пресс-служба регионального Главного управления МЧС

"В связи с прохождением ледохода на реке Лена остаются подтопленными низкопойменные участки в селах Рассолода, Хаптагай Мегино-Кангаласского района и Октемцы и Хоточу Хангаласского района, а также село Табага в пригороде Якутска. Всего подтоплены 224 дворовых территорий, с населением 647 человек, из них 182 ребенка. Все жильцы заблаговременно отселены по родственникам и знакомым", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Усть-Алданском районе на реке Алдан в селе Чериктей подтоплено 27 дворовых территорий, в которых проживает 67 человек. На реке Амга в Таттинском районе в селах Харбалах и Чимнайи подтоплено 216 дворовых территорий, в которых проживает 489 человек.

По данным МЧС, в ближайшие сутки прогнозируется повышение уровней воды у сел Батамай, Ситте, Кальвица, Аргас Кобяйского района и Арбын (Сыгыннах) и Намцы Намского района.