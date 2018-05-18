Подтопленные паводком дома в якутском селе Харбалаах освободились от воды

18.05.18 07:01

© РИА Новости. Владимир Смирнов

18 мая. Interfax-Russia.ru - Село Харбалаах Таттинского района Якутии, в котором было подтоплено 64 дворовые территории, освободилось от воды, жителям оказывается помощь по просушке домов, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

На реке Амга остается подтопленным село Чимнайы Таттинского района. В районе в ближайшие сутки ожидается постепенное снижение уровней воды.

"В селе Чимнайы остаются подтопленными 152 дворовые территории, в которых проживает 300 человек, в том числе 54 ребенка. Все жильцы заблаговременно отселены по родственникам и знакомым", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, готовы к работе пять пунктов временного размещения общей вместимостью 1050 человек, которые обеспечены продуктами питания, медикаментами и средствами первой необходимости в полном объеме.

Ранее сообщалось, что всего с начала паводка пострадали 17 населенных пунктов Амгинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Усть-Майского районов.