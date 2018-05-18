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18.05.18 07:01
Подтопленные паводком дома в якутском селе Харбалаах освободились от воды
На реке Амга остается подтопленным село Чимнайы Таттинского района. В районе в ближайшие сутки ожидается постепенное снижение уровней воды.
"В селе Чимнайы остаются подтопленными 152 дворовые территории, в которых проживает 300 человек, в том числе 54 ребенка. Все жильцы заблаговременно отселены по родственникам и знакомым", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, готовы к работе пять пунктов временного размещения общей вместимостью 1050 человек, которые обеспечены продуктами питания, медикаментами и средствами первой необходимости в полном объеме.
Ранее сообщалось, что всего с начала паводка пострадали 17 населенных пунктов Амгинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Усть-Майского районов.
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