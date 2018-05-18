Глава штаба Навального в Иркутске задержан полицией

18.05.18 07:12

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

18 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция в Иркутске задержала в пятницу координатора регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Беспалова.

"Все приехали. До встречи через 30 суток", - написал С.Беспалов на своей странице в Facebook.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием Главного управления МВД по региону.

Ранее сообщалось, что 5 мая в Иркутске на площади 50-летия Октября без инцидентов прошел согласованный митинг сторонников А.Навального. По окончанию митинга руководитель иркутского штаба С.Беспалов предложил всем желающим прогуляться в центр города - к скверу им. Кирова, где изначально оппозиция предполагала провести митинг.

По данным администрации Иркутска, в митинге оппозиции участвовало 250 человек.