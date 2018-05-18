Авиакомпания "Икар" оштрафована на 100 тыс. рублей за задержки авиарейсов

18.05.18 07:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 мая. Interfax-Russia.ru - Мировой судья участка №135 в Емельяновском районе и поселке Кедровый Красноярского края назначил ООО "Авиакомпания "Икар" административного наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Авиакомпания признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Административное производство в отношении авиакомпании было открыто по результатам проверки Красноярской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в феврале - марте 2018 года по вине авиакомпании были задержаны четыре рейса по маршрутам Минеральные воды - Москва, Пхукет - Белгород, Пхукет - Красноярск, Жуковский - Баку.

"При этом, в нарушение требований федерального законодательства, резервное воздушное судно для выполнения указанных рейсов в соответствии с планом (графиком) чартерных перевозок и расписанием движения воздушных судов не предоставлялось либо предоставлялось несвоевременно", - говорится в сообщении.

Постановление суда вступило в законную силу.