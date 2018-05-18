Уголовное дело заведено на журналиста США, предложившего разбомбить Крымский мост

18 мая. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о призывах к совершению терактов в отношении американского журналиста, написавшего статью с предложением разбомбить Крымский мост, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
© РИА Новости. Руслан Кривобок
"СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США Тома Рогана, опубликовавшего статью под названием "Ukraine should blow up Putin‘s Crimea bridge" (Украине следует взорвать Крымский мост Путина), призывающую осуществить подрыв Крымского моста путем нанесения бомбовых ударов",- сказала С. Петренко.
По ее словам, Т.Роган написал статью, в которой усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ.
Следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщила представитель СК.
"Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала Washington Examiner по факту публикации упомянутой статьи Тома Рогана", - добавила С. Петренко.