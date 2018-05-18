Минфин просчитывает разные варианты изменения пенсионной системы

18.05.18 08:51

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 мая. Interfax-Russia.ru - Минфин РФ просчитывает разные варианты изменения пенсионной системы, и официальных предложений повысить возраст выхода на пенсию пока не делал.

"Минфин не направлял в правительство предложения касательно повышения пенсионного возраста. В настоящий момент в ведомстве просчитываются различные предложения по изменению пенсионной системы, ведётся их обсуждение с заинтересованными ведомствами", - заявила пресс-служба ведомства.

Как сообщалось, в четверг премьер Дмитрий Медведев обсуждал с вице-премьерами перспективы развития пенсионной системы. По данным источников "Интерфакса", знакомых с ходом обсуждения, никаких решений на совещании не принималось.

Сейчас возраст выхода на пенсию в РФ составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин - это один из социальных нормативов, сохранившихся еще с советской эпохи. Вопрос о необходимости поэтапного повышения возраста выхода на пенсию в условиях роста средней продолжительности жизни, негативных демографических трендов и растущих расходов бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда активно обсуждается уже несколько лет как экспертами, так и ведомствами, однако пока финальных решений нет.

Правительство подготовит свои предложения по вопросу о повышении пенсионного возраста в самой ближайшей перспективе и внесет их в Госдуму, заявил Дмитрий Медведев 8 мая.