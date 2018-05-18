"Саратовские авиалинии" по требованию Росавиации прекращают деятельность с 31 мая

18.05.18 09:17

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 мая. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Саратовские авиалинии", самолет которой разбился 11 февраля в Подмосковье, сообщила об остановке деятельности с 31 мая.

"Сегодня, 17 мая, в адрес АО "Саратовские авиалинии" поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая текущего года. Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая. В связи с этим руководством АО "Саратовские авиалинии" принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года", - говорится в сообщении перевозчика.

Всего будут уволены 1200 сотрудников, указано в сообщении. Деньги за приобретенные билеты компания обещает вернуть в установленном порядке.

"Со своей стороны авиакомпания предприняла все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации. Тем не менее, ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и тем самым фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель", - сообщил перевозчик.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья, тогда погиб 71 человек. По итогам внеплановой проверки Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании, дав ей время для исправления нарушений. Позднее сообщалось, что, изучив заявку перевозчика на снятие ограничения сертификата, Росавиация предложила ему добровольно прекратить авиационную деятельность. Глава ведомства Александр Нерадько обвинил руководство "Саратовских авиалиний" в "полной безответственности" в вопросах безопасности. После этого компания сменила гендиректора, лизинговала несколько новых самолетов.

Крупнейшим акционером "Саратовских авиалиний" является гражданин РФ Аркадий Евстафьев.