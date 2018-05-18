Нефть из неэксплуатируемого трубопровода в Иркутской области попала в Ангару

18.05.18 09:26

© РИА Новости. Константин Чалабов

18 мая. Interfax-Russia.ru - Утечка нефтесодержащей жидкости из неэксплуатируемого трубопровода, находящегося в земле в 30 метрах от берега Ангары, произошла в Усольском районе Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Информация об обнаружении на поверхности реки пятна площадью 300 кв. метров поступила накануне вечером от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы города Усолья-Сибирского", - говорится в сообщении.

В настоящее время течь локализована путем обрезки трубопровода. Сбор жидкости производится в подготовленный котлован. В месте розлива установлено 50 м боновых заграждений, для сбора жидкости использовано 150 кг сорбента.

В сообщении отмечается, что угрозы водозаборам Усолья-Сибирского нет, поскольку они находятся на реке Белой, впадающей в Ангару.

"Ближайший водозабор находится ниже по течению реки Ангары в городе Свирске. Специалистами Свирского водоканала взяты и исследованы пробы воды, она соответствует нормам", - говорится в сообщении.

Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы воды и грунта для выяснения природы жидкости и ее концентрации.

На месте также работает оперативно-следственная группа Ангарской межрайонной природоохранной прокуратуры, устанавливается причина утечки и виновные лица.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Усолья-Сибирского в пятницу принято решение по увеличению дамбы и котлована для сбора нефтесодержащей жидкости и уточнению ее объема в трубопроводе, а также о привлечении сотрудников МЧС и Роспотребнадзора для мониторинга акватории Ангары и оценки последствий.

В работах по устранению течи и сбора разлившейся жидкости с поверхности земли задействовано восемь человек и три единицы техники МУП "Сервисный центр".

Как сообщалось, последний раз крупное нефтяное загрязнение Ангары в Иркутской области фиксировалась в апреле 2012 года. Тогда утечка дизельного топлива из незаконной врезки в трубопровод ФГУ "Комбинат Росрезерва "Прибайкалье" в Усолье-Сибирском привела к остановке Свирского водозабора, обеспечивающего водоснабжение Черемховского района и города Черемхово с населением около 100 тыс. человек.

В реку попало более 300 тонн дизтоплива, протяженность нефтяного пятна составляла более 10 км, ущерб превысил 500 млн рублей.