Жителям иркутского Черемхово рекомендовали запасать воду на случай остановки водозабора из-за загрязнения реки

18.05.18 09:38

© РИА Новости. Константин Чалабов

18 мая. Interfax-Russia.ru - Водозабор на реке Ангаре, обеспечивающий водой города Черемхово и Свирск, останавливали в ночь на пятницу из-за утечки нефтепродуктов выше по течению в Усольском районе Иркутской области, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" мэр Черемхово Водим Семенов.

"Нас известили об утечке в половине восьмого вечера, и мы сразу организовали мониторинг ситуации на водозаборе. Около часа ночи было принято решение приостановить его работу из-за угрозы загрязнения - стала расти концентрация нефтепродуктов в воде. Водозабор был запущен в 7:00, когда угроза миновала. Вода начала поступать населению только сейчас, поскольку потребовалось время для промывки фильтров и других подготовительных мероприятий", - сообщил В.Семенов.

Он уточнил, что превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нефти в воде не фиксировалось, остановка водозабора носила превентивный характер.

"Мы все боимся повторения ситуации 2012 года, когда из-за утечки нефти в Усолье наши города неделю оставались без воды. Население предупреждено, жителям рекомендовано набрать воду про запас - при малейшей угрозе загрязнения водозабор снова будет остановлен", - сказал В.Семенов.

По его словам, "пока нет информации о ликвидации утечки, есть информация о локализации - построили дамбы и разместили боновые заграждения".