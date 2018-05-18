Дело о нападении на главреда "Областной газеты" в Екатеринбурге передали в СКР

18.05.18 09:53

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура передала уголовное дело о нападении на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина в Екатеринбурге в Следственный комитет, сообщил на своей странице в Facebook Д.Полянин.

"В постановлении указано, что в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 144 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - написал он.

По информации Д.Полянина, санкция третьей части этой статьи (действия, соединенные с насилием над журналистом) предусматривает до шести лет лишения свободы.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области агентству "Интерфакс-Урал" обещали предоставить комментарий позднее.

Как сообщалось, нападение на Д.Полянина произошло 12 апреля. По предварительным данным, двое неизвестных, не предъявляя никаких требований, избили редактора и скрылись. Он был госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Проверяются различные версии нападения, в том числе связанные с профессиональной деятельностью пострадавшего. Главред по просьбе представителей МВД прошел полиграф.

По мнению Д.Полянина, нападение связано с публикацией о "коммунальных войнах" в Екатеринбурге.