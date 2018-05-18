Первая в РФ плавучая атомная станция "Академик Ломоносов" прибыла в Мурманск

18.05.18 10:41

© РИА Новости. Александр Гальперин

18 мая. Interfax-Russia.ru - Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" прибыла в Мурманск, следует из данных на сайте Marinetraffic.

ПАТЭС не отображается на карте отслеживания судов, но суда "Спасатель Карев", "Ясный" и "Умка" в составе каравана видны на карте в Кольском заливе Баренцева моря, вблизи базы "Атомфлота".

В субботу на "Атомфлоте" запланирована церемония встречи "Академика Ломоносова" с участием руководства госкорпорации "Росатом", АО "Концерн Росэнергоатом" и "Атомфлот".

Как сообщалось, 28 апреля началась буксировка ПАТЭС "Академик Ломоносов" из Санкт-Петербурга в Мурманск.

Ранее сообщалось, что морская спасательная служба "Росморречфлота" займется буксировкой ПАТЭС в два этапа из Санкт-Петербурга в Мурманск и Певек.

Согласно проекту договора, стоимость буксировки составляет 474,7 млн рублей. На первом этапе - до 20 мая текущего года "Академик Ломоносов" без ядерного топлива будет отбуксирован с территории предприятия Балтийского завода к причалу ФГУП "Атомфлот" в Мурманске. На втором этапе - с 30 июня по 1 августа 2019 года - с загруженным ядерным топливом ПАТЭС будет доставлена из Мурманска в арктический морской порт Певек.

Договором предусмотрено, что расчетная скорость буксирного каравана на первом этапе составит 4,5 узла, на втором этапе, с ядерным топливом, - 3,5 узла. Его положениями также предусмотрена возможность привлечения корабля ВМФ России "для обеспечения физической защиты ПЭБ в части предотвращения возможного несанкционированного доступа на борт ПЭБ с моря" для сопровождения ПАТЭС на обоих этапах буксировки.

ПАТЭС мощностью 70 МВт предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла и электрической энергии, также может использоваться для опреснения морской воды. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме.

ПАТЭС должна заменить выбывающие мощности Билибинской АЭС, которая вырабатывает 80% электроэнергии в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме.