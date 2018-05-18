Садовое кольцо будет перекрыто на время велопарада 20 мая

18.05.18 11:05

© РИА Новости. Виталий Белоусов

18 мая. Interfax-Russia.ru - В связи с проведением 20 мая Всероссийского велопарада в центре столицы будет ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы в пятницу.

Так, с 0:00 до 18:00 воскресенья будут перекрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой.

Кроме того, с 08:30 будет перекрыто Садовое кольцо на всём его протяжении. Движение для автомобилей будет открываться по мере прохождения колонны.

Также с 13:00 воскресенья будет закрыта Каланчевская улица, которая вновь станет доступной для автомобилистов после прохождения велоколонны.

Помимо этого, сообщили в ЦОДД, 20 мая с 10:00 до 14:00 на время проведения "Плехановского кросса 2018" будут закрыты для транспорта Стремянный переулок, улица Щипок, Большой Строченовский переулок, улица Зецепа и Зацепский тупик.

В связи с перекрытиями временно изменится режим работы ряда маршрутов наземного транспорта. Подробная информация об изменениях размещена на сайте "Мосгортранса" и на остановках общественного транспорта.