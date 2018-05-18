Более 100 млн рублей изъято у подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Москве

18.05.18 11:21

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Москве подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 10 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что участники межрегиональной этнической группы, среди которых бывший сотрудник одного из кредитно-финансовых учреждений, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции на территории России, в результате которых получили незаконный доход в размере свыше 10 млн рублей", - сказала И.Волк.

По ее словам, правоохранители обыскали офисы и дома подозреваемых, изъяли более 100 млн рублей, больше 800 печатей подконтрольных фиктивных организаций и другие вещи, имеющие значение для следствия. Задержаны семь человек, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), - добавила И.Волк.