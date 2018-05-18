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18.05.18 11:43
Доход губернатора Оренбуржья в 2017 году снизился более чем на 1 млн рублей
В прошлом году доход Ю.Берга составил 2 млн 534 тыс. 868,45 рублей. Это на 1,17 млн рублей меньше, чем в 2016 году, когда глава региона заработал 3 млн 705 тыс. 400,73 рублей.
В собственности Ю.Берга по-прежнему находится земельный участок площадью 1358 кв. м, жилой дом площадью 138,2 кв. м и половина квартиры площадью 88,8 кв. м. Вся недвижимость находится в России.
В пользовании у него также находятся два земельных участка площадью 2054 кв. м и 134 кв. м, а также жилой дом площадью 542,60 кв. м.
Супруга губернатора в 2017 году получила доход в сумме 245 тыс. 335,20 рублей (в 2016 году - 219 тыс. 670,98 рублей).
В ее собственности есть два земельных участка площадью 134 и 2054 кв. м, жилой дом площадью 542,6 кв. м и вторая половина квартиры площадью 88,8 кв. м. Вся недвижимость также находится в России.
Транспортных средств супруги не имеют.
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