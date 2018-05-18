Псковская прокуратура проверит детские площадки после гибели 8-летнего мальчика

18.05.18 12:12

© РИА Новости. Евгений Самарин

18 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Псковской области проводит проверку соблюдения законодательства при приобретении, установке и эксплуатации детских игровых площадок на территории региона в связи с гибелью 8-летнего мальчика в Великих Луках, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"В ходе надзорных мероприятий выясняются вопросы соблюдения госстандартов при устройстве детских площадок, в том числе соответствие требованиям отдельных элементов, находящихся на них; соблюдение законодательства при проведении закупок игровых площадок муниципальными образованиями", - говорится в сообщении.

Также прокуратура проверит законность установки детских площадок, соблюдение их собственниками законов при обслуживании и контроле за их эксплуатацией.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, 11 мая на дворовой территории многоэтажки на проспекте Гагарина в Великих Луках 8-летний мальчик играл с другими детьми на площадке. В ходе игры он просунул голову между поручнями качелей, получил открытую черепно-мозговую травму и умер до приезда скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).