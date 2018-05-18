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18.05.18 12:01
Директор курганской школы уволилась после мартовского инцидента со стрельбой
"Директор школы N15 накануне уволилась по собственному желанию со вчерашнего дня. Вчера она вышла из отпуска и написала заявление", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы департамента образования и науки Курганской области Снежанна Трофимец.
Ранее сообщалось, что утром 21 марта 13-летняя учащаяся седьмого класса школы N15 в Шадринске Курганской области обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, семеро детей получили синяки и ссадины. Пистолет она взяла дома у отца. Еще две девочки ей помогали.
В настоящее время двое из трех девочек, замешанных в инциденте со стрельбой, вернулись в школу, и до конца учебного года будут учиться отдельно от одноклассников - во вторую смену. Третья участница инцидента уехала из Шадринска учиться по месту жительства отца.
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