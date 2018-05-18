Директор курганской школы уволилась после мартовского инцидента со стрельбой

18.05.18 12:01

© РИА Новости. Игорь Руссак

18 мая. Interfax-Russia.ru - Директор школы в городе Шадринске Курганской области, где в марте ученица обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, уволилась с занимаемой должности.

"Директор школы N15 накануне уволилась по собственному желанию со вчерашнего дня. Вчера она вышла из отпуска и написала заявление", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы департамента образования и науки Курганской области Снежанна Трофимец.

Ранее сообщалось, что утром 21 марта 13-летняя учащаяся седьмого класса школы N15 в Шадринске Курганской области обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, семеро детей получили синяки и ссадины. Пистолет она взяла дома у отца. Еще две девочки ей помогали.

В настоящее время двое из трех девочек, замешанных в инциденте со стрельбой, вернулись в школу, и до конца учебного года будут учиться отдельно от одноклассников - во вторую смену. Третья участница инцидента уехала из Шадринска учиться по месту жительства отца.