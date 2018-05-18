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18.05.18 12:03
Следствие просит арестовать экс-замминистра культуры, задержанного по делу о хищении 450 млн рублей
"В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Пирумова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Ю.Царева.
Также суд просит об аресте главы группы компаний "Роспан" Никиты Колесникова.
По словам Ю.Царевой, заседания начнутся после доставки фигурантов в суд.
Накануне официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что Г.Пирумов и Н.Колесников задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК РФ (мошенничество) о хищении 450 млн, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж".
Следствие уже предъявило фигурантам официальное обвинение в хищении денежных средств.
По словам С.Петренко, помимо Г.Пирумова и Н.Колесникова, в совершении преступления подозревается экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.
По данным следствия, фигуранты дела организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации.
Ранее эти же фигуранты были осуждены по так называемому "делу реставраторов" - о хищении порядка 160 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве, музея космонавтики в Калуге и Изборской крепости.
Осенью прошлого года Г.Пирумов был приговорен Дорогомиловским судом Москвы к полутора годам заключения в колонии и освобожден в зале суда в связи с тем, что назначенный срок отбыл под стражей в ходе следствия.
Б.Мазо также получил реальный срок и был освобожден от его отбытия по аналогичным обстоятельствам.
Дорогомиловский суд 20 июля 2017 года приговорил Н.Колесникова к пяти годам лишения свободы условно.
В рамках "дела реставраторов" все трое фигурантов признали свою вину - их дела рассматривались в особом порядке.
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