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18.05.18 12:23

Жертв депортации крымских татар вспоминают в Крыму

© РИА Новости. Василий Батанов
18 мая. Interfax-Russia.ru - Трагедии, подобные насильственному выселению крымских татар с полуострова Крым в 1944 году, не должны повторяться, заявил глава республики Сергей Аксенов в пятницу на митинге-реквиеме по случаю 74-й годовщины депортации.

"Мы каждый год собираемся 18 мая на этом месте почтить память тех, кто не вернулся из депортации, - сказал С.Аксенов на станции "Сюрень" в Бахчисарайском районе, откуда в 1944-м вывезли в вагонах-теплушках более 70 тыс. крымских татар (сейчас там возводят мемориальный комплекс). - Уверен, что страшные страницы истории никогда не повторятся. Сегодня Крым развивается под мирным небом благодаря России, благодаря единству крымчан всех национальностей".

"В этот день верующие Крыма возносят свои молитвы о пострадавших в тяжкую годину, молятся о том, чтобы Господь не допустил более такой трагедии, даровал нам любовь, согласие и взаимопонимание, дабы земля наша была землей мира и добра", - сказал в свою очередь митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Муфтий мусульман региона Хаджи Эмиралии Аблаев также призвал жителей региона к единству.

Жертв депортации почтили минутой молчания. Крымские татары держали в руках воздушные шары в цвет своего национального флага - голубого - с траурными черными лентами, которые затем в конце акции выпустили в небо.

Депортацию крымскотатарского народа провели по указу Иосифа Сталина 18-20 мая 1944 года, более 190 тыс. человек выселили из Крыма в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал, обвинив их в массовом сотрудничестве с фашистами и расправе над советскими партизанами.

В годы войны из Крыма также выселили немцев, армян, болгар и греков.

В конце 1980-х годов советские власти реабилитировали крымских татар, началось их возвращение на полуостров.

Сейчас в республике Крым проживают 1,9 млн человек, из них около 13-15% - крымские татары.

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