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18.05.18 12:47

Крупные предприятия Урала готовы поставить рельсы, металлопрокат и поезда для ВСМ Екатеринбург-Челябинск

© РИА Новости. Игорь Зарембо
18 мая. Interfax-Russia.ru - Крупные промышленные предприятия Свердловской и Челябинской областей готовы поставить рельсы, металлопрокат и поезда для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург-Челябинск, возможно участие АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (входит в Evraz) и АО "Группа Синара".

Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, также в проекте будут задействованы средние производственные компании и предприятия строительной отрасли Свердловской и Челябинской областей. Они смогут покрыть до 80% от потребностей ВСМ в материалах и оборудовании. Возможно, для этого потребуется произвести модернизацию существующих производственных мощностей и локализовать производство подвижного состава и комплектующих.

"Запуск магистрали принесет сотни миллиардов рублей доходов бюджетам Свердловской и Челябинской областей. Эффект будет получен и от самого строительства. Создание двухпутной магистрали формирует масштабные возможности для работающих на Урале компаний. Проект предусматривает высокий уровень локализации - до 80% от потребностей магистрали в материалах и оборудовании могут покрыть предприятия Урала", - отметил гендиректор "Корпорации развития Среднего Урала" (КРСУ) Сергей Киселев, слова которого приводятся в сообщении.

По данным хозяйственного партнерства "Уральская скоростная магистраль", для строительства ВСМ потребуется участие поставщиков песка, щебня, рельсов, контактного провода. В частности, для реализации проекта необходимо 1,5 млн кубометров щебеночного балласта, 1,5 млн кубометров бетона и железобетона, 160 тыс. тонн металла и металлоконструкций, пять единиц высокоскоростного подвижного состава, четыре единицы ускоренных региональных поездов.

Ожидается, что КРСУ и хозяйственное партнерство (ХП) "Уральская скоростная магистраль" при участии замгубернатора Свердловской области Александра Высокинского проведут первое совещание с представителями крупных региональных предприятий, где обсудят основные параметры проекта ВСМ и условия участия в его реализации.

Как сообщалось, 12 мая 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, включающее в Транспортную стратегию РФ до 2030 года проект создания ВСМ Екатеринбург-Челябинск.

ВСМ будет интегрирована в общероссийскую транспортную сеть, станет частью ВСМ "Евразия" (Москва-Пекин) и создаст агломерацию Екатеринбург-Челябинск. ВСМ из центра одного города в центр другого будет доставлять пассажиров за 1 час 10 минут.

Проект предусматривает строительство новой двухпутной высокоскоростной магистрали и сопутствующей инфраструктуры. Общее расстояние между конечными станциями в аэропортах "Баландино" (Челябинск) и "Кольцово" (Екатеринбург) составит порядка 218 км. Ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году. Стоимость проекта оценивается в 365,9 млрд рублей. Проект будет реализован на правах концессионного соглашения, срок реализации которого составляет 32 года.

В 2016 году для реализации проекта было зарегистрировано ХП "Уральская скоростная магистраль". Сейчас соучредителями партнерства являются министерство имущества Челябинской области, КРСУ, ООО "РВМ Высокоскоростные магистрали" (100%-ная "дочка" ЗАО "Инвестиционная группа "РВМ Капитал"), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) и АО "Русская медная компания". Все они владеют по 20%.

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