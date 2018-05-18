Массовое нашествие комаров произошло в Воронежской области из-за паводка

18.05.18 13:39

© РИА Новости. Олег Ласточкин

18 мая. Interfax-Russia.ru - Жители населенных пунктов Воронежской области, расположенных вблизи пойм рек, подверглись массовому нападению комаров, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Причиной нашествия кровососущих на территории региона стал обильный весенний паводок, поскольку именно залитые водой участки являются местами массового выплода комаров.

Для борьбы с насекомыми в местах отдыха проходят дезинфекционные обработки. При этом полностью уничтожить их в природных условиях не представляется возможным, говорится в пресс-релизе.

В сообщении также отмечается, что специалисты пока не обнаружили в комарах, мошках, слепнях, собранных в Воронежской области в этом году, антигены опасных инфекций.