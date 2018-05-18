Дождь с грозой и порывистым ветром ожидаются в Москве в ближайшие часы

18.05.18 13:53

© РИА Новости. Валерий Мельников

18 мая. Interfax-Russia.ru - Гроза, сильный дождь, усиление ветра до 12-17 м/с и в отдельных районах град ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие три часа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в пятницу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа местами по территории города Москвы и Московской области с сохранением в вечерние и ночные часы ожидается гроза, дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует быть внимательными и осторожными во время грозы.