Снято ограничение движения через реку Кудьма на трассе М-7 в Нижегородской области

18.05.18 14:11

© РИА Новости. Алексей Куденко

18 мая. Interfax-Russia.ru - Режим реверсивного движения по мосту через реку Кудьма на федеральной трассе М-7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области снят в пятницу, автомобильное движение на этом участке идет по двум полосам, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

В сообщении отмечается, что ремонтные работы на этом участке ведет федеральная структура ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

"Работы на проезжей части начались в конце марта 2018 года. Ограничения движения, связанные с ремонтом, стали причиной большой пробки", - сообщает министерство.

Изначально ограничение планировалось отменить 26 мая, однако это удалось сделать раньше срока.

В настоящее время ремонтные бригады сосредоточились на работах под мостом. Для движения на мосту доступны две полосы шириной 3,5 м. В целом работы должны завершиться до 20 декабря 2018 года.

Минтранспорта отмечает, что во время ограничения движения многие автомобилисты использовали для объезда дорогу Ключищи - Слободское.

"После завершения ремонта моста будет проведена техническая оценка данной дороги в целях принятия дальнейших мер по приведению ее в нормативное состояние. Региональный Минтранс намерен вести работу с федеральными структурами по компенсации затрат на восстановление трассы Ключищи - Слободское", - говорится в сообщении.