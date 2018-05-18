Дело о хищениях в Эрмитаже возбуждено после затягивания стройки фондохранилища - музей

18.05.18 14:23

© РИА Новости. Владимир Вяткин

18 мая. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о хищениях в Эрмитаже было возбуждено после срыва недобросовестным подрядчиком сроков строительства фондохранилища на Старой деревне по проекту Р.Колхаса ("Суперкуб"), сообщает пресс-служба музея.

Как отмечает сайт музея, Эрмитаж до сих пор предпринимает "беспрецедентные в новейшей истории меры" по взысканию авансированных недобросовестному подрядчику ООО "МехСтройТранс" платежей по контракту на строительство фондохранилища на севере Петербурга.

В рамках установленного законом порядка конкурсного производства были получены данные, подтверждающие, что бюджетные денежные средства были распределены между компаниями, связанными с Никитой Колесниковым. Также было выведено имущество, находившееся на балансе ООО "МехСтройТранс", за счет которого можно было бы погасить его долг перед Эрмитажем.

"Эта информация была доведена до комитета кредиторов несколько дней назад. Таким образом, у Государственного Эрмитажа появились очевидные сведения, что денежные средства аванса были похищены мошенническим путём. Соблюдая законодательно установленные требования бюджетно-финансовой дисциплины, Эрмитаж обратился с заявлением в СК РФ о возбуждении по факту хищения авансированных средств через компании ГК "Роспан" уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ", - говорится в сообщении.

ООО "МехСтройТранс" входит в группу компаний "Роспан", бенефициаром которых является Н.Колесников, осуждённый по резонансному "делу реставраторов" и задержанный ныне по новому делу.

Компания подрядчик с момента заключения контракта на строительство фондохранилища в конце 2015 года получила более 900 млн рублей аванса. Однако работы фактически не велись, а их видимость начала создаваться только после внимания СМИ к сложившейся ситуации. "При расторжении договора летом 2017 года в одностороннем порядке Эрмитаж смог принять работы на сумму не более 270 млн руб.", - отмечает музей.

Ранее в четверг официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что предприниматель Н.Колесников и бывший замглавы Минкультуры РФ Г.Пирумов были задержаны по уголовному делу по статье 159 УК РФ (мошенничество) о хищении 450 млн, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж".

По словам С.Петренко, помимо Г.Пирумова и Н.Колесникова, в совершении преступления подозревается экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.

"По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации",- сказала С.Петренко.

Она отметила, что в рамках расследования следователями совместно с сотрудниками ФСБ 16-17 мая проведены обыски, в том числе, по месту жительства подозреваемых.

Ранее эти же фигуранты были осуждены по так называемому "делу реставраторов" - о хищении порядка 160 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве, музея космонавтики в Калуге и Изборской крепости.

Осенью прошлого года Г.Пирумов был приговорен Дорогомиловским судом Москвы к полутора годам заключения в колонии и освобожден в зале суда в связи с тем, что назначенный срок отбыл под стражей в ходе следствия.

Б.Мазо также получил реальный срок и был освобожден от его отбытия по аналогичным обстоятельствам.

Н.Колесникова Дорогомиловский суд 20 июля 2017 года приговорил к 5 годам лишения свободы условно.

В рамках "дела реставраторов" все трое фигурантов признали свою вину - их дела рассматривались в особом порядке.