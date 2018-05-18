Исполнять обязанности главы Тюменской области будет вице-губернатор Сарычев

18.05.18 14:50

© РИА Новости. Владимир Федоренко

18 мая. Interfax-Russia.ru - В связи с переходом губернатора Тюменской области Владимира Якушева на должность министра строительства и коммунального хозяйства исполнять обязанности главы региона будет вице-губернатор Сергей Сарычев.

"Согласно уставу Тюменской области, исполнять обязанности будет вице-губернатор Сергей Сарычев", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в пятницу сотрудник пресс-службы главы региона.

Он также добавил, что выборы губернатора Тюменской области пройдут в Единый день голосования - 9 сентября этого года.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил президенту Владимиру Путину свои предложения по составу правительства. В частности, губернатор Тюменской области Владимир Якушев возглавит министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.