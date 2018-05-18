Участники Всероссийского фестиваля народных традиций "Былина" соберутся на Куликовом поле под Тулой

18.05.18 15:13

© РИА Новости. Юрий Кавер

18 мая. Interfax-Russia.ru - Всероссийский фестиваль народных традиций "Былина" пройдет на Куликовом поле у села Монастырщина Кимовского района Тульской области в предстоящую субботу.

"Фестиваль приурочен ко Дню славянской письменности и культуры и проводится в целях сохранения народных традиций и раскрытия юных творческих дарований", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе музея-заповедника "Куликово поле".

"На берегу Непрядвы развернутся площадки для всевозможных забав. Открытие праздника ознаменует запуск гигантского змея с надписью "Былина". В общей сложности будет работать семь площадок", - отметил собеседник агентства.

Гостей научат варить мед из одуванчиков, печь блины на пеньках, делать воздушных змеев и музыкальные инструменты, петь и плясать, метать копья, стрелять из лука, биться на мечах. Состоятся мастер-классы по средневековой каллиграфии.

Гостем мероприятия станет фольклорный ансамбль "Спасская слобода".

Фестиваль народных традиций "Былина" проходит с 2009 года. Организаторы - министерство культуры РФ и музей-заповедник "Куликово поле".

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности" в Туле.