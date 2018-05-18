Объявили о закрытии: "Саратовским авиалиниям" не продлили сертификат эксплуатанта
  
Поехали: между Челябинском и Екатеринбургом в 2025 году могут запустить скоростной поезд
   
Не так среагировали: администрации ряда затопленных якутских поселков ответят за ущерб от наводнения
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
18.05.18 15:24

Учреждения культуры Кубани ожидают повышенный интерес граждан к мероприятиям акции "Ночи музеев"

© РИА Новости. Михаил Климентьев
18 мая. Interfax-Russia.ru - Юбилей - 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков станет главной темой предстоящей культурной акции "Ночь музеев" в Краснодарском крае, ее участниками станут сотни тысяч жителей и гостей региона, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" губернатор края Вениамин Кондратьев в пятницу.

"В этом году центральной темой "Ночи музеев" в регионе станет 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Я уверен, что экспозиции, посвященные такой важной для Краснодарского края теме, будут пользоваться не меньшим интересом со стороны жителей и гостей региона. В прошлом году, например, участниками акции стали порядка 270 тыс. человек", - сказал губернатор.

К культурной акции "Ночь музеев" 19 мая присоединится 60 кубанских музеев, а также библиотеки, выставочные залы, скверы. Частные залы проведут в своих стенах концерты и просветительские мероприятия.

В.Кондратьев также отметил, что в Краснодаре завершается строительство мультимедийного музея "Россия - моя история". Площадь экспозиции, создаваемой на площадях выставочного комплекса "Экспоград-Юг", составит 7,5 тыс. кв. метров.

"На Кубани этот проект имеет особое значение. Здесь чтут и уважают историю, ей интересуются мальчишки и девчонки всех возрастов. И они получат возможность в новом формате познакомиться с историей Российской Федерации. Подчеркну, будет включен и региональный контент - это исторические панорамы, интересные факты и выдающиеся личности наших земляков, начиная с древних времен и заканчивая 21 веком", - сказал глава региона.

Акция "Ночь музеев" проводится в 150 странах мира. В России это ежегодное культурное мероприятие пройдет в двенадцатый раз.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.05.18 15:57
Пирумов, обвиняемый в хищении 450 млн рублей, арестован до 16 июля
.
  18.05.18 13:53
Дождь с грозой и порывистым ветром ожидаются в Москве в ближайшие часы
.
  18.05.18 12:03
Следствие просит арестовать экс-замминистра культуры, задержанного по делу о хищении 450 млн рублей
.
  18.05.18 11:32
После 2022 года начнется строительство радиальной линии метро от станции "Нижегородская"
.
  18.05.18 11:21
Более 100 млн рублей изъято у подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Москве
.
  18.05.18 11:05
Садовое кольцо будет перекрыто на время велопарада 20 мая
.
  17.05.18 17:24
Москва готова к проведению ЧМ-2018, заявляют в региональном департаменте безопасности
.
  17.05.18 12:13
Арестованы банковские счета братьев Магомедовых, обвиняемых в мошенничестве
.
  17.05.18 12:00
Лучшие архитекторы благоустроят полтора десятка парков и улиц Москвы
.
  17.05.18 11:49
Поддержан законопроект, запрещающий нанесение граффити на здания без разрешения столичных властей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket