Учреждения культуры Кубани ожидают повышенный интерес граждан к мероприятиям акции "Ночи музеев"

18.05.18 15:24

© РИА Новости. Михаил Климентьев

18 мая. Interfax-Russia.ru - Юбилей - 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков станет главной темой предстоящей культурной акции "Ночь музеев" в Краснодарском крае, ее участниками станут сотни тысяч жителей и гостей региона, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" губернатор края Вениамин Кондратьев в пятницу.

"В этом году центральной темой "Ночи музеев" в регионе станет 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Я уверен, что экспозиции, посвященные такой важной для Краснодарского края теме, будут пользоваться не меньшим интересом со стороны жителей и гостей региона. В прошлом году, например, участниками акции стали порядка 270 тыс. человек", - сказал губернатор.

К культурной акции "Ночь музеев" 19 мая присоединится 60 кубанских музеев, а также библиотеки, выставочные залы, скверы. Частные залы проведут в своих стенах концерты и просветительские мероприятия.

В.Кондратьев также отметил, что в Краснодаре завершается строительство мультимедийного музея "Россия - моя история". Площадь экспозиции, создаваемой на площадях выставочного комплекса "Экспоград-Юг", составит 7,5 тыс. кв. метров.

"На Кубани этот проект имеет особое значение. Здесь чтут и уважают историю, ей интересуются мальчишки и девчонки всех возрастов. И они получат возможность в новом формате познакомиться с историей Российской Федерации. Подчеркну, будет включен и региональный контент - это исторические панорамы, интересные факты и выдающиеся личности наших земляков, начиная с древних времен и заканчивая 21 веком", - сказал глава региона.

Акция "Ночь музеев" проводится в 150 странах мира. В России это ежегодное культурное мероприятие пройдет в двенадцатый раз.