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18.05.18 15:31
Владимир Якушев возглавил Минстрой в новом правительстве РФ
Указ о назначении В.Якушева на этом посту в новом правительстве подписал президент РФ Владимир Путин.
В.Якушев родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске, Башкирия. В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "Правоведение" с присвоением квалификации "юрист", в 1997 году - по специальности "Финансы и кредит" с присвоением квалификации "экономист". Кандидат экономических наук. В декабре 2005 года защитил диссертацию на тему: "Программно-целевое управление территориальным развитием сложнопостроенного региона".
Трудовую деятельность начал в 1993 году юрисконсультом филиала Ямало-Ненецкого филиала Западно-Сибирского коммерческого банка и до 2001 года работал на различных должностях в банковской системе.
13 июня 2001 года назначен вице-губернатором Тюменской области. С 14 апреля 2005 года - глава города Тюмени. С 24 ноября 2005 года - губернатор Тюменской области.
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