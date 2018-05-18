Назначенные в правительство РФ уральские губернаторы сделают много для развития порученных им отраслей

18.05.18 15:42

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил коллег-губернаторов из Уральского федерального округа Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина с назначением в правительство РФ.

"Урал уже давно - кузница кадров для федерального руководства. Оба губернатора - блестящие профессионалы, регионы под их руководством были передовиками. Уверен, оба станут прекрасным приобретением для правительства РФ и сделают много для развития порученных им отраслей", - написал он на своей странице в соцсети Instagram.

Е.Куйвашев пожелал коллегам интересной работы "на благо России", и отметил, что будет рад "поскорее увидеть их в новом качестве, чтобы поговорить о профильных вопросах, важных для Свердловской области".

"Правительство полностью сформировано, президентом и премьером поставлены четкие задачи. Ближайшие годы будут интересными и насыщенными", - добавил свердловский губернатор.

В пятницу президент Владимир Путин назначил В.Якушева главой Минстроя, принял его отставку с должности губернатора Тюменской области.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Кобылкин назначен министром природных ресурсов и экологии РФ.