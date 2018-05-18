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18.05.18 15:53
Назначение Кобылкина главой Минприроды РФ говорит о повышенном интересе к Арктике - WWF
"Главное, что это назначение говорит о повышенном интересе к Арктике. Дмитрий Кобылкин очень сильный арктический губернатор, он хорошо знает руководителей стран арктического региона. Думаю, что здесь наши интересы полностью совпадут с точки зрения охраны природы Арктики, ну а с точки зрения Минприроды - ее освоения", - сказал И.Честин.
Он также отметил, что в WWF возлагают надежды на то, что Минприроды в новом составе будет более уверенно отстаивать природоохранные интересы и проекты.
"В последние годы по многим вопросам позиция сдавалась. В первую очередь, в сфере особо охраняемых природных территорий. Рассчитываем, что с назначением нового главы позиция Минприроды усилится", - отметил И.Честин.
Он подчеркнул, что ЯНАО, который возглавлял Д.Кобылкин, был на хорошем счету в плане охраны природы, и в области особо охраняемых природных территорий, и средств, выделяемых на это. "Поэтому здесь мы ожидаем положительного решения на будущее", - сказал И.Честин.
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