Назначение Кобылкина главой Минприроды РФ говорит о повышенном интересе к Арктике - WWF

18.05.18 15:53

© РИА Новости. Владимир Баранов

18 мая. Interfax-Russia.ru - Назначение Дмитрия Кобылкина главой Минприроды России говорит о повышенном интересе правительства к вопросам Арктики, сообщил "Интерфаксу" директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин.

"Главное, что это назначение говорит о повышенном интересе к Арктике. Дмитрий Кобылкин очень сильный арктический губернатор, он хорошо знает руководителей стран арктического региона. Думаю, что здесь наши интересы полностью совпадут с точки зрения охраны природы Арктики, ну а с точки зрения Минприроды - ее освоения", - сказал И.Честин.

Он также отметил, что в WWF возлагают надежды на то, что Минприроды в новом составе будет более уверенно отстаивать природоохранные интересы и проекты.

"В последние годы по многим вопросам позиция сдавалась. В первую очередь, в сфере особо охраняемых природных территорий. Рассчитываем, что с назначением нового главы позиция Минприроды усилится", - отметил И.Честин.

Он подчеркнул, что ЯНАО, который возглавлял Д.Кобылкин, был на хорошем счету в плане охраны природы, и в области особо охраняемых природных территорий, и средств, выделяемых на это. "Поэтому здесь мы ожидаем положительного решения на будущее", - сказал И.Честин.