"Саратовские авиалинии" возобновили продажи билетов, ждут решения о дальнейшей судьбе от Росавиации

18.05.18 16:38

Фото предоставлено пресс-службой авиакомпании

18 мая. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Саратовские авиалинии", накануне объявившая об остановке деятельности с 31 мая, сообщила в пятницу о возобновлении продаж билетов.

"АО "Саратовские авиалинии" возобновляет продажи авиабилетов по внутренним направлениям на территории России. Продажа осуществляется обычным порядком, как через сайт авиакомпании, так и в агентствах по продаже авиабилетов", - говорится в сообщении перевозчика.

Вместе с тем компания приняла решение о сокращении на 50% чартерной программы международных полетов на период с 1 по 30 июня 2018 года.

"В настоящий момент в Росавиации рассматривается заявка АО "Саратовские авиалинии" о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта. Решение должно быть принято не позднее 27 мая 2018 года", - заявили в компании.

Накануне вечером "Саратовские авиалинии" сообщили, что в адрес компании поступило письмо от Росавиации с требованием приостановить продажи билетов с 30 мая. "Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая. В связи с этим руководством АО "Саратовские авиалинии" принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года", - говорилось в сообщении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек. По итогам внеплановой проверки Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании, дав ей время для исправления нарушений. Изучив заявку перевозчика на снятие ограничения, Росавиация предложила ему добровольно прекратить авиационную деятельность. Глава ведомства Александр Нерадько обвинил руководство "Саратовских авиалиний" в "полной безответственности" в вопросах безопасности. После этого компания сменила гендиректора, начала ребрендинг, лизинговала несколько новых самолетов.

В свою очередь, в Росавиации "Интерфаксу" заявляли накануне, что приказом ведомства срок действия сертификата эксплуатанта "Саратовских авиалиний" был ограничен до 30 мая 2018 г., и "данное решение не отменялось".

Крупнейшим акционером "Саратовских авиалиний" является гражданин РФ Аркадий Евстафьев.