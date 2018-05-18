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18.05.18 16:52
Закон об ответственности за соблюдение санкций не должен нанести вред добросовестным инвесторам, считает Путин
"Насколько известно, в Европе такой закон есть. Наши коллеги из Брюсселя хотят активизировать этот закон для защиты интересов от так называемых трансграничных санкций со стороны США. Ничего не вижу необычного, если Россия примет аналогичный закон", - заявил В.Путин в пятницу на брифинге в Сочи по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Вместе с тем он отметил, что подобный закон "должен быть сбалансированным, не должен наносить никакого ущерба нашей собственной экономике и тем партнерам, которые добросовестно работают в России".
"Я уверен, что так оно и будет. Как вы знаете, парламент отодвинул принятие этого закона для дополнительных консультаций с правительством РФ, которое сегодня только окончательно сформировано", - отметил президент.
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