Лондон не ответил на предложенную Москвой помощь в расследовании "дела Скрипалей" - Путин

18.05.18 16:54

© РИА Новости. Алекс Макнотон

18 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что до сих пор нет реакции от Британии на российское предложение о совместном расследовании "дела Скрипаля".

"Мы неоднократно предлагали британским партнерам оказать всю необходимую помощь в расследовании и просили нас допустить к этому расследовании с их стороны. Никакой ответной реакции пока нет", - сказал В.Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.