Обыски прошли в администрации Нижнего Тагила

18.05.18 16:49

© РИА Новости. Валерий Мельников

18 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области в пятницу провели оперативно-розыскные мероприятия в администрации Нижнего Тагила, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

"Там проводились сотрудниками оперативно-розыскные мероприятия", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину проводимых мероприятий и с чем они связаны.

По данным местных СМИ, сотрудники ФСБ в пятницу провели выемку документов в помещениях муниципального учреждения "Агентство рекламно-информационного содействия" (АРИС) и в управлении по организационно-массовой работе администрации Нижнего Тагила.

По словам руководителя аппарата администрации Нижнего Тагила Андрея Ленды, комментарий которого предоставила пресс-служба администрации города, в государственные и муниципальные органы власти в течение трех лет поступали обращения, в том числе анонимные, с просьбой проверить деятельность "АРИС" в сфере рекламы. Однако в ходе проверок нарушений выявлено не было.

"Сегодня поступил еще один запрос о повторном предоставлении документов. Руководством МАУ "АРИС" и администрацией города все необходимые документы были подготовлены и переданы для проверки надзорным органам", - сказал А.Ленда.

По данным пресс-службы, в настоящее время полномочия в области наружной рекламы переданы управлению муниципального имущества.