Сильная гроза нарушила энергоснабжение двух районов Рязанской области

18.05.18 17:17

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

18 мая. Interfax-Russia.ru - Грозовой фронт, сопровождающийся сильным ветром и градом, стал причиной технологических нарушений на линиях электропередачи в двух районах Рязанской области, сообщила в пятницу пресс-служба "Рязаньэнерго".

В настоящее время сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" ведут работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах Сапожковского и Спасского районов.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 21 бригада в составе 53 человек и 21 единиц техники.

"Социально значимые объекты региона находятся под особым контролем, в случае необходимости они будут запитаны от резервных источников электроснабжения", - говорится в сообщении.

Ход работ контролирует оперативный Штаб филиала "Рязаньэнерго".

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