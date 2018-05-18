Дерипаска покинет совет директоров РусАла, его заменит независимый директор En+

18.05.18 17:33

© РИА Новости. Алексей Дружинин

18 мая. Interfax-Russia.ru - Олег Дерипаска, отставку которого из совета директоров En+ одобрил его глава лорд Баркер, покинет и совет директоров "РусАла", говорится в сообщении En+.

В совете директоров "РусАла" его заменит независимый директор En+ Филипп Мелфей (Mailfait). Такое предложение, в соответствии с полномочиями, данными ему соглашением акционеров "РусАла", сделал лорд Баркер.

О.Дерипаска также дал обязательство не добиваться своего переизбрания в совет директоров "РусАла" на предстоящем годовом собрании акционеров.

Совет директоров En+ единогласно одобрил план лорда Баркера ("план Баркера"), рассчитанный на снятие с En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" санкций США - путем прекращения контроля О.Дерипаски над En+. "План Баркера" предполагает снижение доли О.Дерипаски в En+ ниже 50% и сокращение его влияния на совет, большинство в котором получат независимые директора.

О.Дерипаска контролирует 48,13% "РусАла" через En+, где ему принадлежит 66%. Sual Partners Виктора Вексельберга (также включен в SDN list) владеет 26,5% "РусАла" после выкупа доли "Онэксима" в феврале. 8,75% акций "РусАла" принадлежит Glencore.

В совете директоров "РусАла" сейчас 14 человек, из них 8 представителей En+, включая самого О.Дерипаску, 5 независимых и один представитель Sual Partners. Число независимых директоров, согласно требованиям листинга в Гонконге, должно составлять не менее 1/3 от общего состава совета. Сейчас это требование не исполнено в связи с выходом нескольких независимых директоров после введения санкций, и компания рассматривает варианты реализации этой нормы.