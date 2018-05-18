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18.05.18 17:52
Якушев поблагодарил жителей Тюменской области за то, что помогли ему сформироваться как государственному деятелю
"Я хотел бы поблагодарить всех жителей за то доверие, которое было оказано в период выборов, за сотрудничество, когда осуществлялись какие-то проекты. Искренне говорю спасибо за то, что дали мне сформироваться как государственному деятелю", - заявил В.Якушев на брифинге в пятницу.
По его словам, для него важно, чтобы все проекты в области продолжались развиваться.
В.Якушев также добавил, что о возможном назначении узнал несколько дней назад.
"Мы люди государевы. Если глава правительства выбрал, как я мог, получив кредит доверия, отказаться", - сказал глава Минстроя.
Президент Владимир Путин в пятницу назначил В.Якушева главой Минстроя, принял его отставку с должности губернатора Тюменской области.
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