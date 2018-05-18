Якушев поблагодарил жителей Тюменской области за то, что помогли ему сформироваться как государственному деятелю

18.05.18 17:52

© РИА Новости. Максим Блинов

18 мая. Interfax-Russia.ru - Владимир Якушев, назначенный в пятницу министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, поблагодарил жителей Тюменской области за сотрудничество.

"Я хотел бы поблагодарить всех жителей за то доверие, которое было оказано в период выборов, за сотрудничество, когда осуществлялись какие-то проекты. Искренне говорю спасибо за то, что дали мне сформироваться как государственному деятелю", - заявил В.Якушев на брифинге в пятницу.

По его словам, для него важно, чтобы все проекты в области продолжались развиваться.

В.Якушев также добавил, что о возможном назначении узнал несколько дней назад.

"Мы люди государевы. Если глава правительства выбрал, как я мог, получив кредит доверия, отказаться", - сказал глава Минстроя.

Президент Владимир Путин в пятницу назначил В.Якушева главой Минстроя, принял его отставку с должности губернатора Тюменской области.