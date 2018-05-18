Дворкович стал сопредседателем совета фонда "Сколково"

18.05.18 18:28

© РИА Новости. Григорий Сысоев

18 мая. Interfax-Russia.ru - Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович избран сопредседателем совета фонда "Сколково".

Как говорится в сообщении фонда, А.Дворкович совместно с Виктором Вексельбергом будет определять основные стратегические векторы развития фонда "Сколково".

Согласно уставу, совет фонда возглавляют два сопредседателя на общественных началах, один из которых является президентом фонда. Вторым сопредседателем до недавнего времени был бывший президент Intel Крейг Барретт, который принял решение покинуть фонд в конце 2017 года.

А.Дворкович в период работы в правительстве курировал инновационную отрасль - в частности, был председателем попечительского совета Сколковского института науки и технологий.

"Он (Дворкович - ИФ) прекрасно знает и сильные, и слабые стороны проекта, знаком с его финансовыми и операционными показателями, понимает наши текущие задачи и стратегические приоритеты. Я очень рад, что теперь Аркадий Владимирович приходит в нашу команду, если можно так выразиться, на позицию играющего тренера и сможет принять участие не только в формировании наших дальнейших амбициозных планов, но и в их реализации на практике", - прокомментировал назначение В.Вексельберг, слова которого приводятся в сообщении фонда.