Российские губернаторы поддержали переназначение Скворцовой министром здравоохранения

18.05.18 19:52

© РИА Новости. Михаил Климентьев

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Главы регионов приветствуют переназначение Вероники Скворцовой на пост главы Министерства здравоохранения РФ, так как за последние годы при поддержке возглавляемого ею ведомства удалось достичь существенного качественного улучшения в оказании медпомощи россиянам.

"Уверен, что Минздрав России под руководством Вероники Скворцовой продолжит успешное преобразование отрасли для обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью",- заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в пятницу.

По его словам, В.Скворцова прикладывает огромные усилия для того, чтобы национальная система здравоохранения соответствовала лучшим международным стандартам. Он добавил, что министр при непосредственном участии В.Скворцовой республика вышла на трехуровневую систему здравоохранения, в регионе были построены крупные медицинские учреждения с высокотехнологичным оборудованием.

Ю.-Б.Евкуров выразил уверенность, что В.Скворцова продолжит уделять внимание регионам и помогать в решении возникающих проблем и будет «придерживаться высокой планки, которую Вероника Игоревна сама себе задала".

В свою очередь губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что за шесть лет совместной работы, в тесном взаимодействии и при личном участии В.Скворцовой удалось увеличить объемы оказания высокотехнологичной помощи жителям региона, создать современный региональный сосудистый центр и ещё три первичных сосудистых центра. Новое развитие в регионе получила санитарная авиация, количество вылетов которой выросло практически в 1,5 раза. Таким образом, доля пациентов, госпитализированных в первые сутки, достигла 74,5%, что очень важно, учитывая протяженность региона и удаленность районов от областного центра, сказал он.

В итоге этой работы, отметил С.Ситников, в регионе показатель смертности населения снизился почти на 15%, показатель младенческой смертности - на 19,3%. В отрасль пришли более 250 молодых специалистов. Более чем в два раза, с 540 до 250, снизился дефицит врачебных кадров.

"Считаю, что назначение Вероники Скворцовой продуманное, и очень взвешенное решение, которое позволит продолжить качественные изменения в системе медицинского обслуживания населения»",- заключил глава Костромской области.

Губернатора Кировской области Игорь Васильев сообщил, что за время руководства В.Скворцовой Минздрав инициировал несколько масштабных проектов, при реализации которых область выступила пилотным регионом. Здесь одними из первых начали внедрять принципы «бережливости» в поликлиниках, запустили информатизацию системы здравоохранения, «в целом добились впечатляющих изменений в медицинской сфере».

«В том числе благодаря грамотной политике федерального ведомства и поддержке главы Минздрава Кировская область сегодня в лидерах по информатизации здравоохранения, реализации программы санитарной авиации, проекта «Бережливые поликлиники»", - сказал И.Васильев.

По его словам, переназначение В.Скворцовой на пост главы Минздрава России «означает, что над новыми глобальными задачами, поставленными президентом, мы будем работать вместе, уже сложившейся командой».

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что у региона также налажена конструктивная работа с Минздравом, который оперативно реагирует на запросы по значимым проблемам. В частности, ведомство поддержало развитие санитарной авиации, и в результате в 2017 году был реализован проект, в рамках которого мы фактически полностью обеспечили доступность здравоохранения для всех отдалённых сел за счет привлечения самолетов, вертолетов. Сейчас в Бурятии реализуются такие значимые проекты как строительство перинатального и онкологического центров, а также на условиях ГЧП Минздравом поддержан проект по строительству в регионе циклотрона для обеспечения полного цикла сопровождения онкобольных. "Хотелось бы выразить благодарность министру и всему коллективу Минздрава России за ту работу, которую они ведут с регионами. Надеемся на плодотворное сотрудничество и в дальнейшем",- сказал глава региона.

В пятницу президент Владимир Путин своим указом назначил В.Скворцову министром здравоохранения в новом кабмин под председательством Дмитрия Медведева. В.Скворцова работает в правительстве с 2008 года, назначена на должность заместителя министра здравоохранения РФ, в 2012 г. занимает пост министра здравоохранения.