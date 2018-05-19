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19.05.18 19:02

Дело о нападении на церковь в Грозном передано СК по СКФО

© РИА Новости. Михаил Малыхин
19 мая. Interfax-Russia.ru - Расследованием уголовного дела о нападении на церковь в Грозном займутся следователи главного управления СК по Северо-Кавказскому округу, сообщила в субботу "Интерфаксу" официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу принять к производству уголовное дело, возбужденное по факту нападения боевиков на прихожан церкви Архангела Михаила в городе Грозном", - сказала С.Петренко.

По её словам, следственная бригада уже сформирована и выехала на место происшествия.

Обстановка в Грозном спокойная, попытка боевиков совершить нападение на церковь не повлияла на неё, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сейчас много говорят о ситуации в Грозном. Ещё раз заявляю, что обстановка в Грозном никак не изменилась", - написал Р.Кадыров в своём канале в Telegram.

По его словам, "город живет мирной жизнью, работают все учреждения, организации, магазины, общественный транспорт, открыто движение по всем улицам".

В Twitter главы республики также сообщается, что в настоящий момент операция завершена, ограничения на движение около церкви сняты.

Ранее в субботу глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил "Интерфаксу", что в Грозном уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила. "Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены", - сказал Р.Кадыров.

Представитель правоохранительных органов позднее сообщил "Интерфаксу", что в результате нападения боевиков на церковь Архангела Михаила в центре Грозного и спецоперации по их уничтожению погибли двое сотрудников правоохранительных органов (они были командированы в Чечню из Саратовской области). "По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил о еще одном погибшем, в котором настоятель храма не признал прихожанина. Таким образом, он может оказаться пятым напавшим на храм боевиком. "Настоятель церкви Архангела Михаила не признал в одном из убитых прихожанина, возможно, этот человек также является боевиком", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он сообщил об одном прихожанине, получившем ранения.

Тем временем, в СК подтвердили ликвидацию четырех боевиков, а также гибель двух полицейских и одного прихожанина.

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