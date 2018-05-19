Трое напавших на церковь в Грозном боевиков жили в Чечне - Кадыров

19.05.18 19:46

© РИА Новости. Сергей Гунеев

19 мая. Interfax-Russia.ru - Лидер напавших на церковь в Грозном боевиков жил в одном из соседних регионов, остальные трое - жители Чечни, написал в своем Telegram-канале в субботу глава Чечни Рамзан Кадров.

"Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из посёлка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного", - сказал Р.Кадыров.

"По данным МВД по Чеченской республике, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов", - добавил он.

Он добавил, что следственно-оперативные действия по инциденту в храме Архангела Михаила продолжаются. Принимаются меры в целях установления возможных сообщников ликвидированных бандитов.