Вертолет совершил жесткую посадку и загорелся в Хабаровском крае

21.05.18 06:21

© РИА Новости. Саид Царнаев

21 мая. Interfax-Russia.ru - Частный вертолет "Газель 342", на борту которого было три человека, совершил аварийную посадку в ночь на понедельник в Хабаровском крае, один мужчина скончался от сердечного приступа.

Как сообщает региональный главк МЧС России, сообщение о жесткой посадке вертолета в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района поступило в 2:20 (хбр) по местному времени (19:20 мск 20 мая).

"Во время жесткой посадки воздушное судно воспламенилось. Люди успели эвакуироваться до того, как вертолет загорелся. По дороге к рядом стоящему охотничьему домику, в километре от места происшествия, у одного человека случился сердечный приступ, в результате чего он скончался", - говорится в сообщении.

На данный момент люди находятся в зимовье. В 06:10 по местному времени (23:10 мск воскресенья - ИФ) из поселка Чумикан Тугуро-Чумиканского районак вылетел частный вертолет Ми-2. Также в готовностиквылетунаходитсявертолетМи-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России города Свободный Амурской области со спасателями медицины катастроф.