Пострадавшие при жесткой посадке частного вертолета в Хабаровском крае доставлены в больницу

21.05.18 06:23

© РИА Новости. Андрей Стенин

21 мая. Interfax-Russia.ru - Два человека, оставшиеся в живых при жесткой посадке частного вертолета в Хабаровском крае, доставлены в больницу поселка Экимчан, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации Тугуро-Чумиканского района в понедельник.

"Два человека доставлены в больницу поселка Экимчан", - сказали в администрации.

В свою очередь, в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района агентству уточнили, что тело третьего человека, находившегося на борту и скончавшегося позже от сердечного приступа, будет доставлено в морг.

По информации ЕДДС, все трое являются жителями Амурской области.