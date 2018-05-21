Количество пунктов пропуска по электронной визе в Приморье к концу 2021 года увеличится с девяти до двенадцати

21.05.18 06:26

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 мая. Interfax-Russia.ru - Количество пунктов пропуска упрощенного порядка въезда иностранцев по электронным визам на территорию Приморского края до конца 2021 года будет увеличено с девяти до двенадцати, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"После реконструкции действие упрощенного визового режима планируется распространить на автомобильные пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино", а также на морской пункт пропуска "Находка", - сказал статс-секретарь - заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков, слова которого приводятся в сообщении.

Сейчас граждане 18 стран могут подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте.

Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда.

Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов.