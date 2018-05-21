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21.05.18 07:15

Затоплено село Кальвица в Кобяйском районе Якутии

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
21 мая. Interfax-Russia.ru - Село Кальвица в результате продвижения ледохода по территории Кобяйского района оказалось в зоне подтопления, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.

"Всего подтоплено 26 дворовых территорий, где проживает 42 человека. Отселено из населенного пункта 95 человек, из них 23 ребенка. Все жильцы заблаговременно разместились по родственникам и знакомым", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, за сутки освободилось от воды села Дыгдал Усть-Алданского района, Табага в пригороде Якутска, Рассолода и Хаптагай Мегино-Кангаласского района, в которых было подтоплено 169 дворовых территорий, в которых проживает 406 человек.

На реке Лена остаются в зоне паводка четыре села, в которых подтоплено 164 дворовые территорий с населением 467 человек.

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